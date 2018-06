Stiri pe aceeasi tema

- Spania si Grecia si-au dat acordul pentru a prelua migrantii sositi pe teritoriul german, dar ale caror cereri de azil au fost inregistrate anterior in bazele de date europene la intrarea intr-una din aceste doua tari, a anuntat vineri guvernul de la Berlin, care a promis in schimb Madridului si…

- Italia amenința ca iși va folosi dreptul de veto in cazul oricarui acord UE privind migrația care nu ofera un ajutor concret pentru a face fața afluxului de imigranți. In ciuda sprijinului anunțat de Grecia, Franța și Spania, Italiei complica situația Angelei Merkel, care a primit un ultimatum din partea…

- Tsipras a declarat pentru FT ca este deschis ideii unui acord special cu Berlinul pentru a reduce "deplasarile secundare" ale refugiatilor sositi in Europa prin frontierele sudice ale blocului comunitar.Angela Merkel a anuntat ca va incerca sa ajunga la un acord cu partenerii sai europeni…

- Doi tineri din Romania au renunțat la joburi și au plecat in aventura vieții lor. Iulian Lupu, cunoscut in lumea virtuala sub numele de Mr. Travel, impreuna cu iubita lui, Ioana, au vizitat 30 de țari pana la varsta de 30 de ani. Povestea lor incepe de la un vis comun și curajul de a renunța la tot…

- Germania si Franta vor sa se implementeze un buget comun al zonei euro la orizontul lui 2021, cu scopul de a proteja mai bine de crize, au anuntat licerii celor doua tari marti, la Berlin. ”Ne angajăm în vederea unui buget al (zonei) euro”, a declarat cancelarul german Angela…

- Guvernul german a cerut luni Italiei si Maltei sa-si indeplineasca datoria ''umanitara'' in ceea ce ii priveste pe cei 629 de migranti de la bordul navei Aquarius din Marea Mediterana, devenita subiect de disputa intre cele doua tari, relateaza AFP. ''Suntem ingrijorati de situatia…

- Constanțeanul Marius Ciulin, unul dintre cei mai experimentați arbitri romani de baschet va fi prezent in acest an la Basketball Champions League Final 4, cea mai puternica competiție intercluburi europeana sub egida FIBA. Turneul final, la care vor participa AEK Atena (Grecia), AS Monaco (Franța),…

