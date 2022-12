Stiri pe aceeasi tema

- Armata germana va incepe in zilele urmatoare pregatirile pentru a desfasura un sistem de aparare antiracheta Patriot in Polonia, transmite duminica agenția germana de presa dpa, citand surse din domeniul securitatii.

- Armata germana va incepe in zilele urmatoare pregatirile pentru a desfasura un sistem de aparare antiracheta Patriot in Polonia, transmite duminica dpa, citand surse din domeniul securitatii, noteaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia a anuntat marti ca va accepta pe teritoriul sau bateriile de rachete Patriot propuse de Germania, dupa ce Varsovia sugerase anterior ca acestea sa fie trimise in Ucraina, relateaza AFP, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Polonia a anuntat marti ca va accepta pe teritoriul sau sistemele de aparare antiaeriana Patriot oferite de Germania, pe care anterior a sugerat sa fie transferate in Ucraina, scrie AFP, Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Prim-ministrul finlandez Sanna Marin a facut vineri un bilant ”foarte sincer” al capacitatilor Europei in lumina razboiului Rusiei impotriva Ucrainei, considerand ca Europa ”nu este suficient de puternica” sa stea singura in fata Moscovei, relateaza France Presse și Agerpres . In vizita in Australia,…

- Uniunea Europeana a lansat cea mai mare misiune de instruire militara din istoria sa care vizeaza formarea si antrenarea a 15.000 de soldati ucraineni in diferite state membre. Ministrii apararii din Germania si Spania si-au anuntat marti proiectele de formare a mii de militari ucraineni in cadrul…

- Josep Borrell, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, si-a declarat luni convingerea ca ‘Rusia pierde’ razboiul impotriva Ucrainei, potrivit EFE. „Moral, politic, inclusiv militar, Rusia pierde acest razboi“, a afirmat Borrell la sosirea la reuniunea ministrilor de externe din UE la Luxemburg,…

- Luni, inaltul reprezentant al UE pentru afaceri externe, Josep Borrell, si-a declarat convingerea ca ”Rusia pierde” razboiul impotriva Ucrainei, potrivit EFE și Agerpres . „Moral, politic, inclusiv militar, Rusia pierde acest razboi”, a afirmat Borrell la sosirea la reuniunea ministrilor de externe…