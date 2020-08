Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel vrea aplicarea unei amenzi minime de 50 de euro pentru persoanele care nu poarta masca de protecție in magazine sau in transportul public, transmite DPA. Ea susține introducerea...

- Cea mai mare economie a Europei a depasit cea mai dificila perioada și incepe redresarea, in urma crizei pandemice Economia germana a depasit cea mai dificila perioada a crizei provocate de pandemia cu coronavirus si urmeaza sa se redreseze gradual, a afirmat presedintele Bancii Centrale a Germaniei…

- Politia din Haga a retinut duminica aproximativ 400 de persoane dupa ce au refuzat sa plece de la un protest organizat pentru a contesta masurile de distantare sociala impuse de autoritati pentru a limita raspandirea coronavirusului, transmite Reuters.Citește și: RASTURNARE de situație: Administrația…

- "De-acum Consiliul poate proceda la o prelungire a sanctiunilor", a anuntat Michel intr-o conferinta de presa, la finalul summitului Celor 27. Cancelarul german Angela Merkel, care a confirmat o prelungire cu sase luni a sanctiunilor impuse Rusiei, a anuntat ca Germania, care preia presedintia semestriala…

- Cancelarul federal german Angela Merkel a declarat sambata ca tara sa a trecut pana acum cu bine de testul coronavirusului, dar ca mai este nevoie de un mare efort pentru a pune capat pandemiei de COVID-19, informeaza dpa. "Pana acum am trecut cu bine testul" coronavirusului, a spus Merkel in mesajul…

