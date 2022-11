Stiri pe aceeasi tema

- Rusia a facut tot posibilul pentru a preveni izolarea diplomatica la summitul G20 de la Bali, pe masura ce aliatii sai traditionali – China si India – au inceput sa se distanteze de razboiul din Ucraina, despre care scrie intr-un comunicat ca a cauzat pagube economice nespuse lumii. Narendra Modi, premierul…

- Ministerul rus de Externe nu a facut referire, intr-un comunicat, la disponibilitatea Moscovei de a reinnoi initiativa Marii Negre convenita in iulie, care a permis Ucrainei sa reia exporturile de cereale. Acordul expira pe 19 noiembrie. ONU sustine ca 10 milioane de tone de cereale si alte alimente…

- Statele G7 isi vor coordona ajutorul oferit Ucrainei pe timp de iarna, declara sefa diplomatiei germane Annalena Baerbock Grupul celor mai puternice natiuni democratice ale lumii, G7, isi va coordona ajutorul oferit Ucrainei pe masura ce se apropie iarna, a declarat, joi, sefa diplomatiei germane…

- China ”spera ca toate partile implicate sa isi intensifice eforturile diplomatice pentru a solutiona cat mai repede posibil conflictul din Ucraina”, a declarat vineri un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe, Wang Wenbin, citat de EFE și Agerpres . Beijingul ”vede cu ochi buni” faptul…

- Biroul de vize al consulatului german de la Kiev a fost lovit de rachetele rusești, transmite publicația germana BILD . In sediu nu se mai desfașurau activitați, susține un purtator de cuvant al MAE german. Un purtator de cuvant al Ministerului de Externe a confirmat pagubele suferite de cladirea care…

- Sefii diplomatiilor din G7 au ”deplans ecaladarea deliberata a Rusiei, inclusv mobilizarea partiala si retorica nucleara iresponsabila” a lui Vladimir Putin, in urma unei reuniuni in marja Adunarii Generale a ONU, la New York. Ministrii de Externe ai Canadei, Frantei, Germaniei, Italiei, Japoniei, Regatului…

- Ministrul rus de externe Serghei Lavrov, a declarat miercuri, intr-un interviu pentru revista Newsweek, ca Statele Unite sunt pe punctul de a deveni parte a razboiului din Ucraina, informeaza Interfax.ru . „Ei (n.r. – ucrainenii) bombardeaza teritoriul rus care se invecineaza cu Ucraina cu arme americane,…

- Legislatia, care va intra in vigoare in aproximativ o saptamana si va ramane initial in vigoare timp de sase luni, presupune ca institutiile publice, de la primarii pana la salile de asteptare ale cailor ferate, sa nu fie incalzite la mai mult de 19 grade Celsius si caloriferele din coridoare, foaiere,…