Germania se va alatura Frantei pentru a promova un nou demers international vizand ajungerea la o incetare durabila a focului in Siria, a declarat sambata ministrul de externe Heiko Maas, transmite Reuters. Potrivit sefului diplomatiei de la Berlin, Germania, Franta, Marea Britanie si SUA se vor intalni duminica la Londra pentru a discuta pasii urmatori dupa loviturile aeriene lansate in cursul noptii de vineri spre sambata asupra Siriei. Initiativa este discutata si in cadrul Consiliului NATO, a mai afirmat ministrul german. 'Vom lucra impreuna cu Franta pentru crearea unui format international…