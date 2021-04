Stiri pe aceeasi tema

- Germania este pe punctul de a incepe negocieri bilaterale cu Rusia pentru achizitia vaccinului Sputnik V, a indicat miercuri o sursa pentru agentia Reuters, precizand ca orice acord final depinde de furnizarea de catre Rusia a datelor cheie catre Agentia Europeana a Medicamentului, informeaza Agerpres.

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, a anuntat, sambata, ca peste 12 la suta din populatia Germaniei a primit cel putin prima doza de vaccin impotriva coronavirusului, adica peste 10 milioane de oameni. Din totalul de 10 milioane, 4,3 milioane de germani au primit si a doua doza a vaccinului,…

- Compania farmaceutica rusa R-Pharm intentioneaza sa produca vaccinul Sputnik V, dezvoltat de Moscova, in landul Bavaria din sudul Germaniei, cel mai devreme din iunie, relateaza miercuri dpa, potrivit AGERPRES. "Depunem toate eforturile pentru ca productia sa poata sa inceapa in vara", a declarat…

- Germania este pregatita sa achiziționeze doze din vaccinul Sputnik V, produs de Rusia. Ministrul german al Sanatații, Jens Spahn, a declarat ca iși dorește semnarea unui contract intre Rusia și Germania pentru ca țara lui sa beneficieze de doze din serul rusesc, in contextul in care Uniunea Europeana…

- Europa ar putea oferi capacitati de productie pentru vaccinul rusesc impotriva COVID-19 Sputnik V, a declarat miercuri ministrul german al sanatatii, Jens Spahn, relateaza dpa. Partea rusa a solicitat un astfel de sprijin, iar ideea este luata in considerare in Germania si in Europa, a spus…

- Ministrul german al Sanatatii, Jens Spahn, si premierii unor landuri germane s-au declarat favorabili utilizarii in Germania si chiar la nivelul Uniunii Europene a unor vaccinuri anticoronavirus produse in Rusia sau China, potrivit Mediafax.