- Presedintele american Joe Biden a vorbit cu presedintele Autoritatii Palestiniene, Mahmoud Abbas, si a promis ca SUA nu vor condamna civilii in Fasia Gaza pentru actiunile teroriste ale organizatiei Hamas impotriva Israelului.Presedintele Joe Biden a condamnat atacul brutal al organizatiei teroriste…

- Armata israeliana a declarat astazi ca a vazut o ‘miscare semnificativa’ spre sud de civili palestinieni, la o zi dupa ce a ordin locuitorilor din Fasia Gaza sa evacueze zona. Israelul a promis sa anihileze Hamas pentru atacul din urma cu o saptamana, in care luptatorii miscarii au ucis 1.300 de palestinieni,…

- ‘Una din chestiunile pe care le-am abordat in intalnirile noastre de ieri (joi, la Tel Aviv – N.R.) est nevoia de a stabili anumite zone securizate unde civilii s-ar putea instala pentru a nu fi expusi operatiunilor de securitate legitime ale Israelului’, a declarat responsabilul, sub rezerva anonimatului,…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a lansat un proces de negocieri cu Hamas, pentru a obține eliberarea ostaticilor israelieni rapiti de gruparea islamista. „Sunt pe cale de a negocia pentru a obtine eliberarea ostaticilor la ordinul presedintelui Erdogan”, a declarat aceasta sursa, confirmand…

- Kievul va beneficia de un nou sprijin, in valoare de peste 100 de milioane de lire sterline (115 milioane de euro), inclusiv sisteme de deminare, a anuntat miercuri Ministerul britanic al Apararii, noteaza AFP. Acest ajutor suplimentar in fata invaziei ruse vine de la Fondul international pentru Ucraina…

- Emiratele Arabe Unite (EAU) au promis marti un ajutor de 20 milioane de dolari palestinienilor in contextul 'conditiilor umanitare dificile' prin care trec acestia, a informat agentia oficiala WAM, transmite dpa.Presedintele Emiratelor, Mohammed bin Zayed, a ordonat ca un 'ajutor urgent' sa le fie…

- Egiptul și-a inchis punctele de trecere a frontierei cu Fașia Gaza și Israel in Peninsula Sinai, inclusiv doua care servesc drept porți de intrare pentru calatori in orașele Rafah și Taba, au declarat marți oficialii egipteni de securitate, relateaza The National News.Oficialii au spus ca autoritațile…

- Germania va furniza Ucrainei un nou pachet de ajutor in valoare de 400 de milioane de euro, dar inca nu a decis cu privire la livrarea de rachete Taurus cu raza lunga de actiune, cerute cu insistenta de Kiev, a anuntat luni ministrul Apararii, Boris Pistorius, relateaza AFP, preluat de cotidianul.ro.…