Germania va cumpara din Israel drone de lupta de un miliard de dolari. A fost conditie pentru formarea guvernului Germania a reluat negocierile cu Israelul in vederea semnarii unui contract de 1 miliard de dolari prin care partea germana ar urma sa cumpere in leasing drone de lupta de la Industria Aerospatiala Israeliana.



Discutiile fusesera blocate in parlamentul german timp de mai multe luni, dupa ce in vara Partidul Social Democrat, aflat la acea vreme in opozitie, s-a opus intelegerii, scrie Haaretz.



Dupa alegerile din Germania, social-democratii s-au alaturat coalitiei conduse de cancelarul Angela Merkel, una dintre dintre conditiile acordului fiind aprobarea contractului cu Israelul.



… Citeste articolul mai departe pe business24.ro…

Sursa articol: business24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Costin Tudor a fost numit director general provizoriu al Companiei Nationale Posta Romana (CNPR), a anuntat Ministerul Comunicatiilor si Societatii Informationale (MCSI). Acesta este al cincilea director in ultimele 12 luni si il inlocuieste pe Ovidiu Sacara. "In decursul zilei de…

- Elon Musk pare ca nu mai are foarte mult timp sa se mandreasca cu cea mai mare baterie din lume, deoarece un alt miliardar vrea sa-i depaseasca recordul. Compania lui Elon Musk, Tesla, a reusit in urma cu cateva luni sa construiasca cea mai mare baterie din lume, insa performanta demna de…

- Transportatorul national de gaze Transgaz Medias a cumparat gaze naturale pentru echilibrarea fizica a Sistemului National de Transport in valoare totala de 13,16 milioane lei (2,83 milioane euro), fara TVA, de la WIEE Romania, unul dintre cei mai puternici importatori de gaze rusesti de pe piata locala.…

- O racheta Falcon 9 va decola, sambata, de la o baza militara din California si va lansa pe orbita primii doi sateliti-prototip, care au rolul de a testa sistemul prin care SpaceX isi va organiza viitoarea flota de sateliti care vor furniza Internet in orice colt al lumii. Planul companiei…

- Incepand cu 16 iunie, Blue Air va lansa un nou zbor de la Bucuresti spre una dintre cele mai dorite destinatii de vara, Palma de Mallorca. "Credem foarte mult in aceasta noua ruta si ne bucuram ca putem oferi romanilor optiunea de a zbura cu Blue Air de la Bucuresti in Palma de Mallorca. Aici,…

- Senatul Poloniei a votat, joi, un proiect de lege privind incriminarea oricarei persoane care acuza statul polonez pentru Holocaust sau de complicitate la crimele comise de catre nazisti in cel de-Al Doilea Razboi Mondial. Nerespectarea legii duce la amenzi sau chiar la pedepse cu inchisoarea…

- Militarii rusi au parasit regiunea Afrin din nordul Siriei unde armata turca a lansat o ofensiva terestra si aeriana impotriva militiilor kurde Unitatile de Aparare a Poporului (YPG), a anuntat, sambata, Ministerul rus al Apararii. "Comandamentul fortelor ruse din Siria a luat masuri pentru…

- Compania italiana Iveco Defence Vehicles a anuntat, joi, ca in decembrie 2017 a semnat un contract cu Ministerul roman al Apararii pentru vanzarea a 173 de vehicule militare. Conform contractului, vehiculele militare vor fi livrate in acest an. Compania italiana Iveco nu a dezvaluit valoarea…