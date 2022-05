Stiri pe aceeasi tema

- Germania a facut toate pregatirile pentru un proces rapid de ratificare in cazul in care Finlanda și Suedia decid sa solicite aderarea la NATO, a declarat duminica ministrul de externe Annalena Baerbock, citat de Reuters.

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat joi ca Germania va coopera cu Republica Ceha in furnizarea de arme Ucrainei, apeland la un mecanism de schimb circular, relateaza agentia EFE. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat marti ca nimeni nu poate spune ca Rusia nu va ataca alte tari, avand in vedere ca nu a respectat dreptul international in Ucraina. Germania va ajuta Finlanda si Suedia daca cele doua tari se hotarasc sa adere la NATO, relateaza Reuters.

- Germania va susține aderarea Suediei și Finlandei la NATO daca aceste doua țari vor decide sa aplice, le-a transmis, marți, cancelarul Olaf Scholz, prim-ministrelor Magdalena Andersson și Sanna Marin.

- Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca nimeni nu poate presupune ca Rusia nu va ataca alte tari, avand in vedere ca a incalcat dreptul international in Ucraina, iar Germania va sprijini Finlanda si Suedia daca acestea vor decide sa adere la NATO, scrie Reuters.

- Ministrul finlandez de Externe, Pekka Haavisto, sustine ca Finlanda si Suedia isi pot intensifica cooperarea militara daca securitatea din regiune se deterioreaza, fiind ”important” ca decizia celor doua state de a adera la NATO sa fie ”in aceeasi directie si in acelasi interval de timp”, respectand…

- UPDATE 7 Lloyd Austin, secretarul american al Apararii, a insistat marti dupa-amiaza, in cursul unei reuniuni organizate in Germania, pentru intensificarea asistentei militare destinate Ucrainei si a cerut Rusiei sa opreasca imediat conflictul. „Nu avem timp de pierdut. Tarile dintre intreaga lume trebuie…

- Cancelarul german Olaf Scholz a anuntat ca Germania va creste cheltuielile militare la mai mult de 2% din PIB pe an si va debloca un pachet exceptional de 100 de miliarde de euro pentru a-si moderniza apararea. Lumea a intrat intr-o "noua era" dupa invazia Rusiei in Ucraina, a spus Scholz in timpul…