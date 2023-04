Germania va cere reducerea consumului de energie până în 2030 Coalitia aflata la putere in Germania intentioneaza sa ceara sectorului public si celui privat sa isi scada consumul de energie cu 26,5% pana in 2030, comparativ cu nivelul din 2008, potrivit unui proiect de act normativ consultat luni de Reuters. Impulsionat de temerile ca livrarile reduse de gaze naturale rusesti vor provoca o criza de aprovizionare, Guvernul german a introdus anul trecut masuri destinate economisirii energiei, precum interzicerea incalzirii piscinelor private si incurajarea oamenilor sa lucreze de acasa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

