Cea mai mare economie a Europei are in prezent aproximativ 90.000 de puncte publice de incarcare si isi propune sa aiba un milion pana in 2030, in speranta de a stimula cresterea electromobilitatii, deoarece vizeaza neutralitatea carbonului pana in 2045. Germania avea aproximativ 1,2 milioane de vehicule complet electrice pe drumurile sale pana la sfarsitul lunii aprilie, cu mult sub obiectivul sau de 15 milioane pana in 2030, arata datele autoritatii federale auto KBA. Preturile ridicate, autonomia limitata si lipsa statiilor de incarcare, in special in zonele rurale, sunt considerate principalele…