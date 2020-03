Germania va adopta un plan de salvare economica de 822 miliarde de euro, fara precedent de la al Doilea Razboi Mondial

Stiri pe aceeasi tema

- Ungaria a anunțat luni inchiderea frontierelor pentru toți cetațenii straini, in incercarea de a stopa extinderea epidemiei de COVID-19, scrie Reuters.Ungaria iși inchide granițele pentru toți calatorii straini și doar cetațenii maghiari vor putea intra in țara, a anunțat, luni, premierul Viktor Orban,…

- Un avion cu 90 de pasageri la bord, care ar veni din zona roșie a epidemiei de coronavirus, a aterizat astazi pe Aeroportul din Sibiu. Autoritațile iau in calcul fie sa ii retrimita pe pasageri in Germania, fie sa ii preia in carantina, au declarat, pentru MEDIAFAX, surse medicale. Surse medicale au…

- Situatia din Statele Unite în ceea ce privește coronavirusul este „buna”, a declarat vineri presedintele Donald Trump, imediat dupa ce a aprobat alocarea a 8,3 miliarde de dolari pentru masuri antiepidemice.„Situatia este buna, doar ca este o problema neprevazuta”,…

- Președintele Statelor Unite, Donald Trump, urmreaza sa aprobe fonduri in valoare de 8,3 miliarde de dolari pentru masuri de contracarare a epidemiei de coronavirus, informeaza site-ul agenției Associated Press, potrivit MEDIAFAX.Planul prevede alocarea de fonduri pentru producerea de vaccinuri,…

- Banca Mondiala a anunțat, marți, un fond de 12 miliarde de dolari pentru sprijinirea țarilor care se confrunta cu impactul epidemiei de coronavirus care s-a raspandit rapid din China in aproximativ 80 de țari, relateaza Reuters.Citește și: SURSE - PNL intra in formație de lupta: lista miniștrilor…

- "Astazi se implinesc 3 luni de cand #dezastrul si #haosul s-au mutat la Palatul Victoria. Bilantul este urmatorul: imprumuturi de trei ori mai mari, inflatie si curs euro in crestere, subfinantarea si anularea proiectelor de autostrazi, planul de privatizare a sanatatii", se arata intr-o postare…

- ​Guvernul german și Deutsche Bahn au semnat un acord ce prevede investiții totale de 86 miliarde euro pentru modernizarea infrastructurii feroviare pâna în 2030. La început de an prețurile bileteleor de tren pe distanțe lungi au scazut cu 10% în Germania. Guvernul federal…

- Germanii au un motiv in plus sa se bucure de sosirea anului 2020. Biletele de tren s-au ieftinit cu 10 la suta pentru cei care merg dintr-un land in altul al Gemaniei pe distanțe mai mari de 50 de kilometri. Caile ferate spera sa aiba astfel cinci milioane de clienți în plus în…