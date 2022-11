Stiri pe aceeasi tema

- Germania s-a dovedit a fi incapabila in a-si creste siguranta nationala prin achizitionarea de armament nou. Guvernul de la Berlin se chinuie, practic, sa accelereze achizițiile in domeniul apararii sau chiar doar sa inlocuiasca armele și munițiile pe care le-a furnizat Kievului. „Nu exista aproape…

- Anterior, pentru grupul german de utilitati RWE a fost transmis ca va urgenta cu opt ani inchiderea termocentralelor sale pe carbune, dar, in acelasi timp, doua dintre centralele sale pe lignit, care trebuiau sa fie inchise la finele acestui an, vor ramane parte din reteaua energetica din Germania…

- ”Nu putem sa avem politici nationale, pentru ca acest lucru creeaza distorsiuni pe continentul european”, avertizeaza seful statului francez intr-un interviu publicat luni de cotidianul francez Les Echos. ”Europa noastra, la fel ca in timpul crizei covid-19, este un moment al adevarului (…). Trebuie…

- Economia Germaniei va cadea anul viitor in recesiune, cu o contractie a PIB de 0,4%, fata de un avans de 2,5% prognozat anterior, in timp ce inflatia se va mentine la un nivel ridicat, de 7%, ceea ce va frana consumul, arata cele mai recente previziuni publicate miercuri de Guvernul de la Berlin,…

- Desi tara este mai putin dependenta de gazele rusesto decat vecinii saidin est, cum ar fi Germania, productia de energie nucleara franceza a scazut pe masura ce sectorul se lupta sa repuna in functiune mai multe dintre reactoarele sale vechi , aflate in intretinere fortata. Guvernul si-a stabilit obiectivul…

- Aceasta reforma este propusa ”in coordonare” cu UE si este necesar ”sa se aplice cu mare viteza (…) inca din aceasta iarna”, subliniaza Scholz intr-un discurs sustinut in fata sefilor de intreprinderi din Germania. ”Este de neconceput ca (…) cei care produc electricitate cu energie eoliana, energie…

- Scumpirea bunurilor energetice pune in pericol 120.000 de companii si 370.000 de angajati din Italia pana in primul semestru din 2023, a anuntat joi patronatul din Comert Confcommercio, citat de agentia EFE, informeaza AGERPRES . Patronatul a estimat ca toate cheltuielile energetice din sectorul tertiar…

- Guvernatorul Bancii Nationale a Romaniei (BNR), Mugur Isarescu, a afirmat marti ca rata inflatiei in acest trimestru se plafoneaza la 15-, precizand ca in trimestrul II din 2024 Romania va ajunge cu inflatia in zona tintita daca se vor ridica plafonarile la preturile la energie. El a mentionat ca nu…