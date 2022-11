Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile germane au urgentat pregatirile pentru a putea face livrari de numerar in regim de urgenta, in cazul in care va exista o criza in aprovizionarea cu electricitate, scrie Reuters.

- Guvernul de la Berlin le-a recomandat joi cetatenilor germani sa paraseasca Iranul, unde sunt expusi arestarii arbitrare si unor condamnari la inchisoare pe termen lung, transmite Reuters. Autoritatile germane avertizeaza ca cei mai expusi la astfel de situatii sunt cei cu dubla cetatenie, informeaza…

- Autoritațile germane intenționeaza sa inlocuiasca abonamentul de 9 euro pe luna pentru transportul public local, care s-a dovedit un succes pe parcursul verii, cu o versiune de 49 de euro, o masura ce atrage critici din partea organizațiilor caritabile și a grupurilor de asistența sociala, scrie The…

- Un roman, un bosniac si un italian au fost arestati in Germania pentru comiterea de infractiuni circumscrise regimului substantelor explozive, al traficului de droguri, al armelor si munitiilor, precum si al infractiunilor de natura economico-financiara. „In primul semestru al acestui an, in cadrul…

- Rusia a reluat atacurile in Ucraina. Primele explozii ale dimineții au fost raportate in Zaporojie, orașul aflat la aproximativ 50 de kilometri de cea mai mare centrala nucleara din Europa. Autoritațile le cer oamenilor sa ramana in adaposturi. Potrivit martorilor, s-au auzit mai multe detonari și deasupra…

- Vom fi mult mai bine organizati si pregatiti pentru aceasta iarna, decat am fost anul trecut. Asigurarile vin din partea presedintelui Parlamentului, Igor Grosu, invitat la emisiunea Prime Time de la PRIME.

- Autoritatile letone au inceput sa demonteze monumentul dedicat victoriei sovietice din al Doilea Razboi Mondial, amplasat in capitala Riga. Parlamentul țarii a adoptat o rezoluție care stabilește ca orice monument care glorifica regimurile totalitare trebuie demontat pana pe 15 noiembrie, transmite…

- Niciodata nu este prea tarziu sa crezi ca poate da norocul peste tine. A aflat acest lucru pe propria piele și un pensionar, care a dat peste o adevarata comoara in timp ce facea treaba prin gradina. Pensionarul din Hanau, Germania, a gasit in gardul viu de pe proprietatea sa un sac de gunoi plin cu…