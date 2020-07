Germania: Unul din ultimele procese privind atrocitățile naziste se apropie de final Unul din ultimele procese din Germania privind atrocitațile comise în lagarele de exterminare naziste se apropie de final: procurorii spera sa obțina condamnarea unui fost paznic care s-a aparat afirmând ca doar a urmat ordinele, relateaza AFP.



Bruno Dey, în vârsta de 93 de ani, fost gardian SS în lagarul de la Stutthof, la 40 de kilometri distanța de orașul Gdansk, astazi în Polonia.



În vârsta de 17 ani la momentul comiterii faptelor, acesta este judecat într-un tribunal pentru minori, fiind acuzat de complicitate la uciderea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

