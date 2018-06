Un membru important al Uniunii Crestin-Sociale (CSU) din Bavaria, formatiunea aliata a Uniunii Crestin-Democrate (CDU) a cancelarului german Angela Merkel, a salutat vineri cu precautie acordul privind migratia convenit de liderii europeni la summitul de la Bruxelles, nefiind insa clar deocamdata daca partidul sau considera suficienta aceasta intelegere, relateaza Reuters si dpa. Acordul, convenit in cursul diminetii de vineri dupa negocieri maraton intre liderii din UE, prevede crearea pe baza voluntara a unor centre controlate de gestionare a migrantilor, mai intai in Europa, iar apoi in nordul…