- La data de 18 iulie a.c., polițiștii Secției 10 Polițe Rurala Onești au reținut un barbat de 66 de ani, din comuna Gura Vaii, banuit de comiterea infracțiunilor de incalcarea masurilor dispuse prin ordin de protecție și amenințare. Cel in cauza a fost introdus in Arestul I.P.J. Bacau. Din…

- Transnistria, 15 iulie 2024 – Patru militari ucraineni dezertori au incercat sa patrunda ilegal pe teritoriul Transnistriei, insa au fost opriți de granicerii ucraineni. Incidentul a avut loc in apropierea graniței cu Moldova, cand granicerii au observat o mașina Kia suspecta și au incercat sa o opreasca…

- CNAIR informeaza participanții la traficul rutier ca, in perioada 13.07 – 14.07.2024 (sambata și duminica), in intervalul orar 10.00 – 20.00, se vor institui restricții de tonaj pe sectoarele de autostrazi, drumuri expres și drumuri naționale din cauza temperaturilor extreme (38 – 39 grade Celsius)…

- O romanca nascuta in Italia a obținut doua medalii la Campionatul European de Inot Salvamar pentru Tineret, desfașurat in Germania in aceasta luna. Sofia Pojum, nascuta la Roma in 2006 din parinți originari din Bacau, a reprezentat Romania și a urcat de doua ori pe podium, caștigand o medalie de argint…

- Joi, 11 iulie, incepe cea de a XIX-a ediție a manifestarilor grupate sub titlul „Zilele medicale ale Spitalului Clinic Municipal de Urgența Moinești”, care vor avea loc in perioada 11-13 iulie in conjuncție, pentru a doua oara la Moinești, cu a XL-a ediție a Reuniunii Chirurgilor din Moldova „Iacomi-Razeșu”.…

- In perioada 28-30 iunie a.c., Parcul Catedralei și parcarea hotelului Moldova din municipiul Bacau vor gazdui “Hramul Bacaului”, un eveniment de mare amploare ce promite sa adune numeroși participanți. Pentru a asigura desfașurarea in bune condiții a acestei manifestari, autoritațile locale au pregatit…

- Centrul Muzeal Cazinoul Bailor, VATRA DORNEI TEMA: „Planificare și Cooperare pe obiectivul strategic: Moldova 2030“ Obiectivul central al Forumului il constituie asigurarea condițiilor necesare de “Planificare și Cooperare pe obiectivul strategic: Moldova 2030“. “FERM creaza condițiile necesare conlucrarii…

- Mandatul 2024-2025 de președinte al Lions Club „Moldova”, din Bacau, a fost incredințat, vineri, 21 iunie, avocatului și mediatorului Florentin Gradinaru. Mandatul a fost predat de economistul și omul de afaceri Constantin Ivan, care a condus clubul in perioada 2023-2024. Activitatea unui an lionistic…