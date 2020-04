Stiri pe aceeasi tema

- UPDATE – Noua persoane au fost ucise miercuri seara in Hanau, langa Frankfurt, centrul Germaniei, in doua atacuri al caror presupus autor a fost gasit ulterior mort in locuinta sa, a anuntat politia germana joi, informeaza AFP. Aceste doua atacuri au vizat baruri cu narghilea, ranind grav mai multe…

