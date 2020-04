Germania: Un grup de necunoscuţi au înjunghiat patru persoane la Hanau Un grup de necunoscuti au înjunghiat patru trecatori în orasul german Hanau, marti seara târziu, a anuntat politia citata miercuri de dpa, potrivit Agerpres.

Atacatorii au fugit dupa incident, a precizat politia într-un comunicat.

Informatiile initiale indica faptul ca victimele atacului sunt persoane care se aflau, separat, în centrul orasului, în momentul în care au fost atacati de cinci sau sase barbati.

Cei patru raniti, barbati cu vârsta între 17 si 26 de ani, au fost transportati la spital, unii dintre ei suferind rani, care… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

