Germania - Un bărbat a returnat un rucsac în care se aflau 16.000 de euro, uitat sub un copac Un barbat de 63 de ani din Germania a avut o surpriza placuta de Craciun, cand un trecator i-a inapoiat rucsacul plin de cadouri si cu suma de 16.000 de euro, pe care il uitase sub un copac, relateaza AFP. Trecatorul in varsta de 51 de ani a alertat politia dupa ce a descoperit rucsacul, in apropiere de centrul orasului Krefeld, in vestul Germaniei, cu putin timp inainte de miezul noptii in ajunul Craciunului. Politia a identificat rapid proprietarul, caruia i-a inapoiat rucsacul si continutul pretios al acestuia. Barbatul care a descoperit geanta "a refuzat o recompensa pentru ca era Craciunul",… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

