Germania incearca sa se descurce in planul ei a scapa de dependenta de gazul rusesc. Nemtii au inceput sa umple rezervoarele de gaze naturale de la Astora, Rehden, abandonate de Gazprom luna trecuta, potrivit administratorului depozitului, cel mai mare din vestul Europei. Gazprom a plecat deja din Germania. A abandonat, asadar, cel mai mare depozit […]