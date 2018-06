Aripa dreapta a coalitiei guvernamentale in Germania intentioneaza sa-i prezinte luni un ultimatum cancelarului Angela Merkel, impunandu-i sa restranga primirea migrantilor la frontiere, intrucat in absenta acestei masuri tara va intra intr-o grava criza politica, informeaza AFP. "Este ziua in care destinul Angelei Merkel si al guvernului se decide", comenteaza Bild, cel mai citit cotidian in Germania. Cazul celor 630 de migranti salvati pe mare si care au sosit duminica in Spania dupa o saptamana de rataciri pe Mediterana, care a ilustrat profunde divergente in cadrul UE asupra problemei migrantilor,…