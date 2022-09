Sistemele de aparare antiaeriana IRIS-T sunt fabricate special pentru Ucraina si nu se afla in dotarea armatei germane, a declarat ambasadorul german in Ucraina, Anka Feldhuzen. "Bundeswehr-ul nu le are. Nu stiu daca raspund corect, dar noi suntem in interiorul NATO si apararea aeriana este cam in jurul nostru. Cand am fost in Polonia, am vazut toate aceste Patriots si altele, nu le-am vazut niciodata in Germania", a declarat Feldhuzen intr-un interviu acordat European Pravda. Potrivit acesteia, primul sistem va fi livrat probabil in octombrie, iar cel de-al doilea - inainte de sfarsitul anului.…