Germania trimite ­avioane Eurofighter în ţara noastră Germania va desfașura patru avioane Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de poliție aeriana a NATO incepand cu sfarșitul lunii noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitații pentru Reuters, agenția de presa notand ca decizia vine la cateva saptamani dupa atacurile rusești asupra porturilor ucrainene de pe Dunare, potrivit Hotnews. Atacurile, desfașurate chiar langa granița cu Romania, și resturile de drone gasite in Romania au crescut riscurile de securitate pentru alianța militara ai carei membri au un angajament de aparare reciproca. In septembrie, șeful NATO, Jens Stoltenberg,… Citeste articolul mai departe pe ziarulprahova.ro…

Sursa articol si foto: ziarulprahova.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania va desfasura patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lui noiembrie, a declarat o sursa din domeniul securitatii pentru agenția Reuters, misiunea venind la cateva saptamani dupa atacurile Rusiei asupra unor porturi ucrainene…

- Germania va trimite patru avioane de lupta Eurofighter in Romania pentru a sprijini misiunea de politie aeriana a NATO de la sfarsitul lunii noiembrie, a declarat o sursa de securitate pentru Reuters, misiunea intervenind la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe…

- Misiunea are loc la cateva saptamani de cand Rusia a atacat sistematic porturile ucrainene de pe Dunare.Sursa de securitate a declarat ca primii dintre cei pana la 80 de soldati germani care vor fi gazduiti la o baza militara de langa Constanta vor pleca spre Romania in cursul zilei de joi.Atacurile…

- Rusia a lansat un atac masiv cu drone, in primele ore ale zilei de vineri, lovind infrastructura critica din vestul si sudul Ucrainei si distrugand case private si cladiri comerciale din Harkov, al doilea oras ca marime din Ucraina, au declarat oficialii ucraineni, citati de Reuters, potrivit news.ro.Fortele…

- Forțele aeriene ucrainene se așteapta la un numar record de atacuri cu drone rusești pe teritoriul sau in aceasta iarna, a declarat duminica purtatorul de cuvant al acestora, Iuriy Ihnat, in timp ce Kievul se pregatește pentru o a doua iarna de bombardamente masive asupra sistemului sau energetic, transmite…

- Suntem in ziua 562 a razboiului pe scara larga declanșat de Rusia in Ucraina. Fortele aeriene ucrainene au doborat 16 din cele 20 de drone „Shahed”, de fabricatie iraniana, lansate de Rusia in cursul noptii in cel de-al cincilea atac din aceasta saptamana asupra regiunii sudice Odesa, unde sunt porturile…

- Rusia a lansat miercuri dimineata un atac cu rachete si drone asupra capitalei ucrainene Kiev si a regiunii Odesa, ucigand un civil si provocand incendii si distrugeri in portul Izmail de pe fluviul Dunarea, situat in apropiere de granita cu Romania, relateaza Reuters, care citeaza un comunicat al armatei…

- Ministrul de Externe al Romaniei, Luminița Odobescu, a „condamnat cu fermitate” atacurile Rusiei asupra „oamenilor nevinovați” și asupra porturilor din Ucraina. Rusia a atacat din nou la granița Romaniei, fiind inregistrate explozii in porturile dunarene Reni și Izmail, din Ucraina. Fortele aeriene…