Germania va livra Ucrainei, in urmatoarele zile, primul din cele patru sisteme avansate de aparare aeriana IRIS-T, pentru a ajuta armata lui Zelenski sa respinga atacurile cu drone. Lambrecht si-a prelungit vizita din Republica Moldova pentru a avea aceasta intalnire cu ministrul ucrainean. „In cateva zile, vom livra sistemul foarte modern de aparare aeriana, a […] The post Germania trimite artileria grea in Ucraina: cel mai avansat sistem antiaerian din lume! first appeared on Ziarul National .