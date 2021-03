Germania: Trei persoane, salvate de la incendiu de pisici Trei persoane care dormeau intr-o casuta de gradina cuprinsa de flacari in toiul noptii in nordul Germaniei au fost salvate de pisicile lor, informeaza DPA. Animalele urlau atat de tare, incat cele trei persoane care dormeau in casa s-au trezit, a declarat miercuri un purtator de cuvant al pompierilor. Oamenii si animalele au reusit sa iasa inainte ca flacarile sa blocheze iesirea. Nu se stie cum a izbucnit incendiul. Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

