Germania testează săptămîna de lucru de patru zile In cautarea unui echilibru intre nevoia de mina de lucru si competitivitate, Germania se gindeste sa introduca si ea saptamina de lucru de patru zile, o idee care a fost deja studiata in alte tari europene si testata de unele companii, transmite AFP. Subiectul apare insa pe agenda primei economii europene tocmai intr-un moment in care se prefigureaza spectrul unei recesiuni, ceea ce face patron Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- In cautarea unui echilibru intre nevoia de mana de lucru si competitivitate, Germania se gandeste sa introduca si ea saptamana de lucru de patru zile, o idee care a fost deja studiata in alte tari europene si testata de unele companii, transmite AFP, conform AGERPRES.Subiectul apare insa pe agenda…

- In cautarea unui echilibru intre nevoia de mana de lucru si competitivitate, Germania se gandeste sa introduca si ea saptamana de lucru de patru zile, o idee care a fost deja studiata in alte tari europene si testata de unele companii, transmite AFP, preluata de Agerpres.

- In cautarea unui echilibru intre nevoia de mana de lucru si competitivitate, Germania se gandeste sa introduca si ea saptamana de lucru de patru zile, o idee care a fost deja studiata in alte tari europene si testata de unele companii, transmite AFP. Subiectul apare insa pe agenda primei economii europene…

- In unele campionate din Europa domnește un soi de monotonie, de ”moarte” a imprevizibilului care, in afara fanilor echipelor care ies mereu invingatoare, ar putea plictisi, din punct de vedere al suspansului, orice microbist. Mai concret: Italia: din 2011 pana in 2021, aceeași campioana: Juventus. Laureate…

- Bruxelles-ul nu trebuie sa "inchida usa" filmului si televiziunii britanice, au declarat deputatii europeni, in timp ce Comisia Europeana se gandeste sa excluda Marea Britanie dintr-un sistem de cote menit sa stimuleze productiile europene pe platformele de streaming, scrie The Guardian, informeaza…

- Viceprim-ministrul, ministrul afacerilor externe și integrarii europene, Nicu Popescu, efectueaza in perioada 11 – 15 septembrie curent doua vizite de lucru la Lisabona, Portugalia și Roma, Italia, anunța Noi.md Vizitele au drept scop, aprofundarea dialogului bilateral, discutarea agendei europene și…

- Cum politicienii, diplomații și agenții de lobby vor incepe curand sa revina la Bruxelles, e firesc ca prin birouri sa se povesteasca despre concediul din vara. Cu tot schimbul de povestiri și sfaturi cu colegii despre calatoriile noastre, e ușor sa ai senzația ca toata lumea tocmai și-a petrecut trei…

- Marea firma globala de procesare a tranzacțiilor Visa analizeaza modalitați de a facilita clienților plata taxelor de tranzacționare sau de "gaz" Ethereum. Firma are in vedere automatizarea procesului de plata a unor astfel de taxe in monede tradiționale, utilizand un card de credit sau de debit existent.Acest…