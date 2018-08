Stiri pe aceeasi tema

- Temperaturi ridicate in Europa si risc de incendii in Grecia Europa este afectata în continuare de valul de caldura venit dinspre Africa. Mai multe state sunt si astazi sub incidenta codului rosu de temperaturi ridicate, potrivit meteoalarm.eu. Astfel ramân sub incidenta…

- In Germania se mentin temperaturile extrem de ridicate, foarte greu de suportat. Nu numai oamenii au de suferit in aceasta vara torida, ci si natura. Dar efectele caniculei nu sunt numai negative. Padure in flacari Focul a izbucnit la Potsdam in apropierea autostrazii si…

- Printre cei salvati din calea flacarilor sunt turisti care vizitau un parc zoo, dar si animalele de acolo. Persoanele care locuiesc in zona au fost sfatuite sa nu incerce sa se apropie de incendii, ca sa faca poze. Flacarile au inaintat rapid, ajutate de faptul ca vegetatia este uscata. In Anglia…

- Temperaturile au atins niveluri record saptamana aceasta in mai multe regiuni din Europa si Asia, iar zeci de persoane au murit in incendii sau din cauza insolatiei, informeaza DPA. ''Vremea extrema, cu temperaturi record si valuri de caldura, seceta si precipitatii devastatoare, a marcat prima…

- In aceasta vara gospodariile a sute de romani au fost distruse de furia apelor. Locuintele la care au agonisit o viata intreaga s-au ruinat chiar sub ochii proprietarilor in urma viiturilor violente. Seful Serviciului de Gospodarire a Apelor Alba a declarat ca pe paraul de la Cricau s-a inregistrat…

- Pompierii din cadrul Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta Dobrogea al Judetului Constanta au fost solicitati in aceasta dupa amiaza sa intervina pentru stingerea a doua incendii. Potrivit ISU Dobrogea, un incendiu a cuprins un lan de orz din localitatea Nicolae Balcescu. A douza solicitare este…

- Serviciul Hidrometeorologic de Stat a emis Cod Galben de pericol excepțional de incendii pe intreg teriotriul țarii. Avertizarea meteorologica va fi valabila pana la data de 13 iunie. Totodata, in intervalul 11 – 18 iunie se atesta și Seceta Hidrologica.

- Temperaturile ridicate din aceasta perioada sporesc riscul de secare a raurilor și lacurilor. Serviciul Hidrometeo a emis cod galben de seceta hidrologica pentru toata tara. Avertizarea va fi valabila 11 zile.