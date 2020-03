Stiri pe aceeasi tema

- Printre cei afectați de reducerea activitații economice se numara și taximetriștii. Mașinile stau goale in stații, ceea ce pentru 75 la suta dintre taximetriști care sunt persoane fizice autorizate sau au II și IF inseamna pierderi uriașe. ... Clic pe titlu pentru a citi tot articolul.

- Șoferii din Romania nu mai au liniște, in plina pandemie de coronavirus. De exemplu, taximetriștii din Buzau au fost puși de primar sa-i arate cum dezinfecteaza mașinile, informeaza stiridebuzau.ro.Edilul Constantin Toma a facut acest lucru dupa ce Comitetul Local pentru Situații de Urgența le-a impus…

- Care sunt primele telefoane de top ce pot fi achiziționate, ce modele 5G vor fi disponibile, dar și informații cu privire la strategia de dezvoltare a companiei, am aflat de la Shaohua Yang, General Manager Green Leaves Technical, Distribuitor Unic Autorizat OPPO (pe piața din Romania). connect: OPPO…

- ENGIE Romania a luat decizia de a suspenda temporar, incepand cu data de 16 martie, activitatea din centrele de relatii cu clientii din toate judetele in care are operatiuni, in contextul masurilor de prevenire a raspandirii COVID-19 si in conformitate cu deciziile autoritatilor. Conform unui comunicat…

- Inca cinci persoane au fost confirmate cu coronavirus, vineri dimineața, in București. Numarul cazurilor la nivel național a ajuns la 64. Grupul de Comunicare Strategica a confirmat, vineri, existenta a 64 de cazuri de coronavirus in Romania. Ultimele 5 cazuri de imbolnavire sunt confirmate…

- Serviciile Uber și Bolt s-au scumpit, pentru ca sunt mai puține mașini pe strada. O lege noua a reglementat serviciile de transport alternativ, iar șoferii care nu au toate avizele primesc amenzi de 5.000 de lei. Pasagerii nu sunt insa deranjați de marirea prețurilor pe kilometru, intrucat considera…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu patru bolnavi de coronavirus a mers la spital. Barbatul are simptome specifice noului virus. Asistentul medicul a fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul…

- Un asistent medical din Resita care a lucrat in Germania si a intrat in contact cu patru bolnavi de coronavirus a mers la spital. Barbatul are simptome specifice noului virus. Asistentul medicul a fost trimis de la Resita la Timisoara si se asteapta rezultatele analizelor. Dr. Virgil Musta de la Spitalul…