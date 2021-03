Stiri pe aceeasi tema

- Sute de muncitori de la un santier naval au ramas blocati pe un vas de croaziera nou nout in portul german Bremerhaven dupa ce doi dintre ei au fost diagnosticati cu coronavirus, transmite dpa, potrivit AGERPRES. Muncitorii nu pot parasi vasul, conform reglementarilor autoritatii sanitare…

- Tulpina britanica a virusului SARS-CoV-2 reprezinta deja 46% din cazurile pozitive din Germania, a informat miercuri Institutul Robert Koch (RKI) de virusologie, citat de EFE, potrivit Agerpres. In urma cu o luna noua varianta reprezenta doar 6% din cazuri. Varianta britanica a coronavirusului avanseaza…

- Ministrul german al sanatații, Jens Spahn, a avertizat ca varianta SARS-CoV-2 descoperita pentru prima data in Marea Britanie este responsabila in prezent de peste 20% din cazurile de Covid din Germania și urmeaza sa devina „dominanta”, relateaza HotNews.

- Echipa CS Minaur Baia Mare a castigat Grupa C a competitiei feminine de handbal EHF European League, dupa ce a obtinut victorii la ''masa verde'' in cele doua partide cu echipa germana HC Thuringer, potrivit site-ului oficial al clubului. ''Dragi iubitori ai handbalului, va informam…

- Politia germana nu va permite echipei engleze Liverpool sa intre in Germania pentru a disputa meciul din turul optimilor de finala ale Ligii Campionilor, contra lui RB Leipzig, de pe 16 februarie, din cauza restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus, anunta agentia dpa, citata de Agerpres . Decizia…

- Guvernul german a majorat luni la 34,1 milioane numarul persoanelor aflate in categoria cu risc inalt in fata contaminarii cu noul tip de coronavirus si care sa poata primi vouchere pentru achizitia de masti cu grad ridicat de protectie, informeaza dpa. Astfel, guvernul german a majorat oferta de la…

- Noua tulpina, aparent mai transmisibila, a virusului SARS-CoV-2 aparuta in Marea Britanie a fost depistata pentru prima oara in Germania, informeaza DPA. Tulpina mutanta a fost descoperit joi la o femeie care a intrat in landul Baden-Wuerttemberg, din sud-vestul Germaniei, dupa ce a venit…

- Germania a anunțat azi alte 14.432 de cazuri de infecții, bilanțul total ajungand astfel la 1.351.510, potrivit Institutului Robert Koch, citat de hotnews. In același timp, inca 500 de persoane și-au pierdut viața. In total, de la debutul pandemiei de coronavirus, nu mai puțin de 22.475 de oameni au…