Germania susține aderarea României în Schengen Germania sustine candidaturile Bulgariei, Croatiei si Romaniei de a adera la spatiul Schengen, a declarat joi, la Bruxelles, inainte de Consiliul JAI, ministrul german de interne Nancy Faeser, care a subliniat ca nu impartaseste opozitia Austriei fata de extinderea spatiului de libera circulatie, relateaza Reuters. „Nu pot intelege pozitia Austriei in aceasta privinta”, a declarat Nancy Faeser reporterilor inainte de discutiile cu omologii sai din UE. „Stiu ca Austria are mari dezbateri interne pe aceasta tema”, a adaugat ea. „Vom sustine Croatia, Romania si Bulgaria, toate trei”, a punctat reprezentanta… Citeste articolul mai departe pe gazetadebistrita.ro…

Sursa articol si foto: gazetadebistrita.ro

