Germania: Susţinătorii AfD, depăşiţi numeric de contramanifestanţi Atacurile verbale impotriva cancelarei Angela Merkel si a politicii sale de deschidere fata de migranti au dominat un protest la care au luat parte cateva mii de sustinatori ai partidului de extrema dreapta Alternativa pentru Germania (AfD) duminica, la Berlin, relateaza dpa.



Totusi, desi numarul de participanti l-a depasit cu mult pe cel estimat initial de organizatori - 5000, fata de 1000 estimati -, acestia au fost mult mai putini decat cei 25.000 de manifestanti stransi in paralel la un alt protest, impotriva AfD.



"Domnia islamului in Germania este pur si simpu nociva",

Sursa articol: agerpres.ro

