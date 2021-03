Stiri pe aceeasi tema

- Prim-ministrul britanic Boris Johnson a respins luni ideea ca Marea Britanie sa suspende campania de imunizare cu vaccinul dezvoltat de AstraZeneca si Universitatea Oxford, dupa ce Germania s-a alaturat statelor care au anuntat suspendarea utilizarii sale, transmite dpa.

- Auoritațile din Germania au decis luni suspendarea vaccinarii populației cu serul produs de compania britanico-suedeza AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford. Decizia a fost luata „cu titlu preventiv”. Specialistii de la Institutul medical Paul-Ehrlich, care consiliaza guvernul de la Berlin,…

- Germania a suspendat utilizarea vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania britanico-suedeza AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, "cu titlu preventiv", dupa semnalarea unor efecte secundare, a anuntat luni ministrul german al Sanatatii, citat de AFP si DPA.

- Germania a suspendat utilizarea vaccinului dezvoltat impotriva maladiei COVID-19 de compania britanico-suedeza AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, "cu titlu preventiv", dupa semnalarea unor efecte secundare, a anuntat luni ministrul german al Sanatatii, citat de AFP si DPA. …

- Germania a suspendat luni utilizarea vaccinului impotriva covid-19 al laboratorului britanic-suedez AstraZeneca „cu titlu preventiv”, in urma semnalarii unor efecte secundare, a anuntat Ministerul german al Sanatatii, dupa o serie de alte suspendari. intre altele in tari ca Danemarca, Irlanda si…

- Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS) a anuntat luni ca a omologat pentru utilizare in regim de urgenta vaccinul anti-COVID-19 dezvoltat de compania AstraZeneca in colaborare cu Universitatea Oxford, o procedura care deschide calea spre distribuirea a sute de milioane de doze in

- Presedintele Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, spune ca UE s-a miscat prea greu in ceea ce priveste autorizarea vaccinurilor anti-COVID-19 si a avut prea multa incredere in faptul ca isi va atinge obiectivele de productie, potrivit BBC . Programul de imunizare din Europa, lansat de presedintele…

- Vaccinul impotriva covid-19 dezvoltat de laboratorul britanic AstraZeneca si Universitatea Oxford poate fi administrat personelor in varsta de peste 65 de ani, a anuntat miercuri Comitetul de experti in vaccinuri al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), relateaza AFP potrivit news.ro. Citește…