Germania, Suedia si Polonia au anuntat luni ca vor expulza cate un diplomat rus in replica la deciziile anuntate vineri de Rusia, in timp ce seful diplomatiei Uniunii Europene, Josep Borrell, se afla intr-o vizita oficiala la Moscova, relateaza Reuters si AFP. Ministerul de Externe german a anuntat ca a declarat ''persona non grata'' un angajat al ambasadei ruse la Berlin. "Rusia a expulzat mai multi diplomati UE, inclusiv unul de la ambasada germana. Aceasta decizie nu a fost in niciun fel justificata", a precizat institutia intr-un comunicat. "Diplomatul german doar isi indeplinea…