Presedintele SUA, Joe Biden, si liderii Frantei, Germaniei, Italiei si Marii Britanii, au reafirmat, marti, determinarea de a continua sa impuna costuri suplimentare Rusiei si au discutat despre modalitati de stabilizare a pietelor energiei, afectate de sanctiunile impuse Moscovei.

Cancelarul german Olaf Scholz a declarat marti ca este posibil ca razboiul din Ucraina sa nu fie unul scurt, ci ''o confruntare mai indelungata'', motiv pentru care Uniunea Europeana trebuie sa evite masuri nesustenabile pe termen lung, cum ar fi un embargou energetic impotriva Rusiei, consemneaza…

Cancelarul german Olaf Scholz a reiterat joi refuzul NATO de a interveni militar in Ucraina, dupa ce presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a cerut intr-un discurs adresat parlamentului de la Berlin mai mult ajutor pentru ca tara sa sa se apere in fata invaziei ruse, transmite agentia DPA, potrivit…

Presedintii Statelor Unite si Frantei, Joseph Biden si Emmanuel Macron, impreuna cu Olaf Scholz, cancelarul Germaniei, au avertizat Rusia, in cursul noptii de luni spre marti, ca decizia de recunoastere a independentei regiunilor Donetk si Lugansk "nu va ramane fara riposta".

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat sambata ca exista ''indicii importante'' ca un atac al Rusiei in Ucraina poate fi evitat prin diplomatie, dat fiind interesul aparent al Kremlinului in negocieri cu privire la cererile sale de securitate, transmite Reuters.

Cancelarul german Olaf Scholz a afirmat joi ca in continuare crede ca Rusia dispune de forte suficiente la granita cu Ucraina pentru o invazie in aceasta tara, transmite dpa.

Guvernul britanic se pregateste sa elimine asa-numitele 'vize de aur' pentru investitorii straini bogati, in contextul ingrijorarilor privind influenta Rusiei in Marea Britanie si al tensiunilor provocate de o potentiala invazie rusa in Ucraina, transmite joi dpa.

Presedintele american Joe Biden si cancelarul german Olaf Scholz au cerut miercuri Rusiei sa adopte "masuri autentice de detensionare" pentru a evita orice conflict cu Ucraina, amenintand din nou Moscova cu sanctiuni in caz contrar, informeaza AFP.