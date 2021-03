Germania: Statul poate confisca active dobândite ilegal şi după prescrierea faptelor, a stabilit Curtea constituţională Statul german poate confisca active dobandite ilegal si dupa prescrierea faptelor, a stabilit vineri Curtea constitutionala germana, transmite dpa. In astfel de cazuri se pot face exceptii "avand in vedere interesul superior al binelui comun", au conchis judecatorii din Karlsruhe (sud-vest), unde se afla Curtea constitutionala federala germana. Decizia vine dupa ce in 2019 Curtea federala de justitie (BGH), instanta germana suprema in materie de drept penal si civil, si-a manifestat preocuparea in legatura cu aceasta masura, prevazuta in reforma constitutionala din 2017, si a suspendat un proces… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

