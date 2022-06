Stiri pe aceeasi tema

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a afirmat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters. „Sinele de cale…

- Germania ajuta Polonia si Romania in vederea ajustarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul cerealelor blocate in Ucraina, din pricina blocadei maritime a Rusiei, declara Annalena Baerbock, ministrul german de Externe, relateaza Reuters, preluata Agerpres.

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, afirma ministrul german de Externe, Annalena Baerbock.

- Germania sprijina Polonia si Romania in vederea adaptarii cailor ferate ale celor doua tari pentru a permite exportul milioanelor de tone de cereale blocate in Ucraina, din cauza blocadei maritime a Rusiei, a anunțat ministrul german de Externe, Annalena Baerbock, transmite Reuters.

- Ucraina a stabilit doua rute prin Polonia si Romania pentru a exporta cereale si a preveni o criza alimentara globala, insa blocajele au incetinit lantul de aprovizionare, a declarat, duminica, viceministrul ucrainean de Externe, potrivit Reuters.

- Ucraina a stabilit doua rute prin Polonia si Romania pentru a exporta cereale si a preveni o criza alimentara globala, insa blocajele au incetinit lantul de aprovizionare, a declarat, duminica, viceministrul ucrainean de Externe, relateaza Reuters, potrivit news.ro.

- Germania si partenerii ei, Uniunea Europeana, Romania și Franța incearca sa gaseasca soluții pentru diversificarea surselor de gaz pentru Republica Moldova și reducerea dependenței energetice a țarii fața de Rusia, relateaza Reuters. „Impreuna cu partenerii nostri din Republica Moldova, dorim sa evaluam…

- Premierul polonez Mateusz Morawiecki acuza Germania ca este principalul obstacol in calea impunerii de sanctiuni mai dure impotriva Rusiei. In același timp, in conferința de luni, oficialul german a afirmat ca nu Ungaria le blocheaza, criticata intens pentru abținerea de la o poziție mai dura impotriva…