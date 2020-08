Stiri pe aceeasi tema

- Decizia social-democratilor germani de a-l nominaliza pe Olaf Scholz, actual ministru de finante in guvernul de coalitie, pentru functia de cancelar le-a adus un castig de popularitate, ajutandu-i sa treaca inaintea Verzilor in preferintele electoratului, indica un sondaj dat publicitatii miercuri,…

- Social-democratii germani l-au propus pe Olaf Scholz, actual ministru de finante in guvernul de coalitie si politicianul lor cel mai popular, drept candidatul partidului SPD la functia de cancelar in alegerile federale din 2021, care vor marca finalul celui de-al patrulea si ultim mandat al crestin-democratei…

- Cea mai mare economie a UE imprumuta in acest an peste 218 mld. euro și ajunge la un deficit de 7,25% din PIB, dupa șase ani de excendent Ministrul german de Finante, Olaf Scholz, va cere aprobarea parlamentului pentru a imprumuta o suma suplimentara de 62,5 miliarde de euro si a putea plati programele…

- Potrivit cancelarului, acestea depașesc orice alte programe naționale de intervenție dupa pandemie, lansate de alte țari din Zona Euro. Este vorba despre reducerea TVA de la 19% la 16% pentru șase luni incepand cu 1 iulie. Pentru HORECA, TVA scade de la 9% la 7%, in aceeași perioada. Impactul bugetar…

- Oficialii germani lucreaza la un program de de stimulente in valoare de 75 - 80 miliarde de euro, in ideea de a sprijini relansarea economiei dupa pandemia de coronavirus, potrivit unui articol publicat de saptamanalul Bild am Sonntag, preluat de Reuters, potrivit Agerpres. Conform publicatiei mentionate,…

- Mai exact, autoritatile germane vor sa relaxeze distantarea sociala incepand de la 29 iunie. Totodata, se dorește și ridicarea restricțiilor de deplasare vizand 31 de tari din Europa la jumatatea lui iunie, dezvaluie marti presa germana, relateaza Reuters, citata de news.ro. Publicarea informațiilor…