Germania – Spania, finala din „sferturi”!

Stiri pe aceeasi tema

- Inaintea primului sfert de finala de la Euro 2024, Spania - Germania, Joselu glumește cu Toni Kroos, pe care l-a avut coleg la Real Madrid in sezonul 2023/2024: „Speram ca vineri sa-l «retragem»!”. Toni Kroos și-a anunțat retragerea din fotbal. Cariera de club a incheiat-o deja, dar ieșirea definitiva…

- Inaintea primului sfert de finala de la Euro 2024, Spania - Germania, Joselu glumește cu Toni Kroos, pe care l-a avut coleg la Real Madrid in sezonul 2023/2024: „Speram ca vineri sa-l «retragem»!”. Toni Kroos și-a anunțat retragerea din fotbal. Cariera de club a incheiat-o deja, dar ieșirea definitiva…

- Spania a trecut cu bine de o prima sperietura, dupa autogolul lui Le Normand, și s-a impus clar in fața celei mai mari surprize de la Euro 2024, naționala Georgiei, cu 4-1 (1-1), in optimile de finala ale competiției. Pe 5 iulie, la Stuttgart, ibericii in

- Spania a trecut cu bine de o prima sperietura, dupa autogolul lui Le Normand, și s-a impus clar in fața celei mai mari surprize de la Euro 2024, naționala Georgiei, cu 4-1 (1-1), in optimile de finala ale competiției.

- Faza optimilor de finala de la Campionatul European de fotbal din Germania continua duminica, 30 iunie 2024, cu inca doua partide, transmise in direct de Pro TV.De la ora 19.00, se joaca meciul Anglia ndash; Slovacia, iar de la ora 22.00 a fost programata confruntarea Spania ndash; Georgia.Invingatoarea…

- Joselu (34 de ani), eroul celor de la Real Madrid prin dubla sa in returul semifinalelor UCL cu Bayern Munchen (2-1), a oferit o reacție atipica dupa ce echipa sa a invins Borussia Dortmund in ultimul act al competiției (2-0). Carlo Ancelotti l-a introdus pe atacantul spaniol in minutul 85 al meciului…

- Toni Kroos (34 de ani), mijlocașul lui Real Madrid, care a anunțat marți ca renunța la fotbal dupa turneul final din Germania, va evolua sambata, in meciul cu Betis, in noile ghete fabricate de Adidas doar pentru legendarul mijlocaș blanco. Ediția limitata, numita 11PRO TK, va fi tot de culoare alba…

- Liga Campionilor propune, marți, 9 aprilie, primele doua sferturi de finala: Arsenal Londra – Bayern Munchen și Real Madrid – Manchester City, meciuri care se vor disputa de la ora 22:00. Pe Betano, cu Bet Builder activat, toate pariurile preferate pot fi plasate pe același bilet, dintr-un meci sau…