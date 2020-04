Germania: Soluţie americano-europeană pentru înlocuirea avioanelor de vânătoare Tornado germane Germania va opta pentru avioane de lupta atat europene, cat si americane pentru a-si moderniza flota invechita de avioane de vanatoare Tornado, o optiune de compromis care suscita polemica in cadrul guvernului si iritari in afara lui, comenteaza AFP.



Ministrul apararii Annegret Kramp-Karrenbauer urmeaza sa faca o recomandare in acest sens miercuri in fata comisiei specializate a Camerei deputatilor germani, a anuntat luni presei unul dintre purtatorii sai de cuvant, Arne Collatz-Johannsen.



El a precizat ca optiunile ar fi de doua treimi pentru avionul european si o treime…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

