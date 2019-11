Germania: Social-democraţii îşi aleg noii lideri, un tandem bărbat-femeie Militantii Partidului Social-Democrat german (SPD), o componenta in pierdere de viteza a coalitiei Angelei Merkel, isi vor alege incepand de marti noii lideri, urmand ca pentru prima data sa aiba la conducere un tandem constituit pe principiul paritatii de gen, informeaza AFP. Cei 425.630 de activisti ai partidului au termen pana la 29 noiembrie pentru a alege, online sau prin posta, intre doua perechi calificate pentru al doilea tur. Rezultatul va fi anuntat la 30 noiembrie, cu o saptamana inainte de un congres de investire la Berlin. Tandemul favorit, sosit pe primul loc dupa primul tur de scrutin… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

