- Partidul Social-Democrat, al cancelarului german Olaf Scholz, a castigat alegerile regionale desfasurate duminica in landul Saxonia Inferioara, potrivit estimarilor posturilor de televiziune, transmit agențiile de presa straine. Social-democratii sunt creditati cu 32,5% din sufragii, potrivit unui exit-poll…

- Ministerul de Externe al Turciei l-a convocat marti pe ambasadorul Germaniei la Ankara pentru a protesta fata de comentariile facute de inalt un politician german, care l-a comparat pe presedintele Tayyip Erdogan cu un „mic sobolan de canalizare". „Condamnam in termenii cei mai fermi declaratiile jignitoare…

- Vicepreședintele Parlamentului federal german, Wolfgang Kubicki, l-a comparat in timpul unui miting electoral pe președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, cu un ”mic șobolan de canalizare”, declarație in urma careia, Ministerul de externe de la Ankara l-a convocat marți pe ambasadorul german in Turcia,…

- Statul german a pompat deja miliarde de euro in compania de stat, pentru a preveni falimentul, relateaza Reuters .Naționalizarea celui mai mare importator de gaze naturale a țarii este a doua mutare facuta in doar o saptamana de guvernul Olaf Scholz, cu scopul de a menține pe linia de plutire sectorul…

- Cancelarul german Olaf Scholz a sprijinit decizia ministrului economiei Robert Habeck (Verzii) de a mentine in stand-by doua din ultimele trei centrale nucleare ale Germaniei, in loc de a le oferi o prelungire generala a duratei de viata, asa cum cer unele voci din coalitia sa de guvernare, transmite…

- Peste 60- dintre germani sunt nemultumiti de activitatea cancelarului Olaf Scholz si de coalitia care-l sustine, din care fac parte Partidul Social Democrat (SPD, centru-stanga) al acestuia, Verzii (ecologisti) si Partidul Liber Democrat (FDP, liberal), arata un sondaj realizat de INSA, publicat de…

- Cancelarul german Olaf Scholz urmeaza sa depuna vineri marturie in fata parlamentarilor cu privire la rolul sau, in calitate de primar al orasului Hamburg, in combaterea unei fraude fiscale de mai multe miliarde de euro, intr-un caz care ameninta sa ii pateze imaginea, relateaza Reuters. In cadrul schemei…

