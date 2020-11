Germania: Situația generată de pandemie este „în continuare foarte gravă”. Merkel este îngrijorată Cancelarul german, Angela Merkel, a declarat ca situația generata de pandemia de coronavirus este in continuare foarte grava, chiar daca numarul noilor cazuri de infectare nu mai crește așa repede. “Numarul infectarilor nu mai creste exponential, dar este in continuare mult prea ridicat. Prin urmare, trebuie sa reducem contactele, sa reducem contactele, sa reducem contactele”, a spus Merkel, dupa ce o decizie privind noi masuri de izolare a fost amanata pana pe 25 noiembrie. Ea mai precizat ca 30-40% din populatia Germaniei face parte din grupurile vulnerabile, intre care persoanele in varsta… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

