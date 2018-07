Stiri pe aceeasi tema

- Sotia fostului lider iugoslav Slobodan Milosevic, Mirjana Markovic, care traieste in prezent in Rusia, a fost condamnata miercuri de un tribunal din Belgrad la un an de inchisoare pentru delapidare din proprietatea statului, decizie ce pune capat unui proces care a durat 15 ani, potrivit agentiei…

- O tanara in varsta de 22 de ani a fost condamnata vineri, la Londra, la inchisoare pe viata pentru planificarea unui atentat la British Museum, atac la care urma sa fie ajutata de mama sa si sora mai mica.

- Marocanul Abderrahman Bouanane a fost condamnat vineri de un tribunal finlandez la inchisoare pe viata pentru injunghierea mortala a doua femei si ranirea altor opt persoane in 2017, in cursul primului atac terorist cu care s-a confruntat Finlanda, relateaza agentia Reuters. Bouanane,…

- Autoritatile germane intentioneaza sa inaspreasca legislatia pentru a limita cresterea accelerata a chiriilor in unele dintre cele mai mari orase, arata documentele Ministerului Justitiei din Germania, consultate de Reuters.

- Un bestseller politist, inspirat din fapte reale, ce descrie o serie de crime si violuri comise in California si atribuite unui renumit criminal in serie supranumit "Golden State Killer", va fi adaptata intr-un serial documentar, au anuntat reprezentantii postului de televiziune HBO marti, la o…

- Unii au lasat in urma tarile in care s-au nascut si au ales sa-si duca traiul in batranul sat transilvanean Richis. Satul sibian Richis se ascunde intr-un loc pitoresc, printre dealuri. Noii locuitori il considera un loc fermecator, care le aminteste de copilarie. Richis este un sat de viticultori,…

- Jihadista franceza Djamila Boutoutaou a fost condamnata marti la inchisoare pe viata, de catre Curtea Penala centrala de la Bagdad, pentru apartenenta la gruparea Stat Islamic (SI), transmite AFP, conform agerpres.ro. O alta frantuzoaica, Melina Boughedir (27 de ani), fusese condamnata in luna…