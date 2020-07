Germania şi Suedia ridică interdicţiile de călătorie Germania a ridicat avertizarea de calatorie pentru Suedia in contextul in care numarul cazurilor de infectare cu noul coronavirus a scazut de la inceputul lunii iulie, relateaza dpa preluat de agerpres. Suedia a fost ultima tara din Europa in care Ministerul de Externe german avea avertizare de calatorie. Acum, toate punctele de frontiera sunt deschise si cetatenii din UE si Elvetia, membrii familiei lor si cei care au permise de sedere in UE pot intra fara restrictii, a indicat ministerul german.



In schimb, Suedia a anuntat ca incepand de miercuri va ridica avertismentul impotriva

