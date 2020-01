Stiri pe aceeasi tema

- Cancelarul german Angela Merkel și președintele rus Vladimir Putin au confirmat ca gazoductul Nord Stream 2 va incepe sa funcționeze, in ciuda sancțiunilor anuntate de Statele Unite, potrivit postului Deutche Welle, scrie Mediafax."Sper ca pana la sfarșitul acestui an, sau in primul trimestru…

- Germania ar putea gazdui o conferinta pentru ajungerea la pace in Libia, a declarat sambata dupa-amiaza, la Moscova, cancelarul german, Angela Merkel, informeaza site-ul agentiei de presa Reuters, scrie Mediafax. Angela Merkel a formulat aceasta propunere in contextul in care Turcia si Rusia au lansat…

- Președintele rus Vladimir Putin și cancelarul german Angela Merkel s-au intalnit astazi la Moscova. Acestia au discutat despre actuala criza din Orientul Mijlociu. Convorbirile dintre Merkel si Putin, care au loc la Kremlin, au fost cu privire la situatia din Iran, dar si pe conflictele din Libia si…

- Cancelarul german Angela Merkel si presedintele rus Vladimir Putin s-au intalnit sambata, la Moscova, pentru a discuta despre actuala criza din Orientul Mijlociu, transmite DPA. Convorbirile dintre Merkel si Putin, ce au loc la Kremlin, se concentreaza pe situatia din Iran, dar si pe conflictele…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters, scrie agerpres.ro.SURSE Incep raiduri liberale in…

- Cancelarul german, Angela Merkel, se va deplasa sambata, 11 ianuarie, in Rusia, unde va discuta criza din Orientul Mijlociu cu presedintele rus, Vladimir Putin, a anuntat luni serviciul de presa al liderului de la Moscova, citat de Reuters. Kremlinul a mai precizat ca vizita Angelei Merkel…

- Dupa negocieri indelungate, Rusia, Ucraina si UE au convenit joi noaptea, "in principiu", asupra unui nou acord privind livrarea de gaze naturale incepand cu data de 1 ianuarie 2020, a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Maros Sefcovic, transmite Reuters. Ucraina este o tara cruciala…

- Administratia Vladimir Putin a avertizat, miercuri, ca va lua masuri de retorsiune fata de hotararea Germaniei de expulzare a doi diplomati rusi, anunța MEDIAFAX.Citește și: Cel mai bogat ministru din cabinetul Orban-Ce avere are Monica Anisie . "Rusia este nevoita sa adopte masuri…