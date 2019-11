Germania şi Marea Britanie, în pragul recesiunii Germania poate anunța joi datele care sa indice faptul ca este in recesiune. Economiștii chestionați de Reuters considera ca a patra economie din lume a scazut cu 0,1% intre iulie și septembrie - marcand doua trimesrte consecutive de creștere negativa. Este posibil ca Germania - care a fost lovita de razboiul comercial, precum și scaderea cererii globale de autovehicule - sa fi evitat, totuși, caderea. Exporturile au revenit in mod neașteptat in septembrie, in creștere cu 1,5% fața de luna precedenta. Datele din august au fost, de asemenea, revizuite in sus. "Cu datele de acum, o recesiune… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

