Cancelarul german Olaf Scholz și premierul italian Mario Draghi vor sa se apropie de crearea unui triunghi de putere european intre Berlin, Paris și Roma. La o conferința de presa comuna de la Roma, cei doi lideri au convenit „sa intensifice și sa imbunatațeasca" cooperarea UE in domenii precum modernizarea industriala și digitalizarea, menționand in […]