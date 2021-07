Germania și imigranții lui Merkel implicați în crima organizată. Statistici explozive In 2020, Biroul Federal de Investigații Criminale (BKA) a arestat 890 de imigranți suspectați de a fi implicați in crima organizata. Aceasta cifra reflecta o creștere de 76% in doar un an. Aceasta este un bilanț edificator al BKA, citat de media germana Focus. Anul trecut, poliția a arestat 890 de imigranți, toți suspectați de a fi […] The post Germania și imigranții lui Merkel implicați in crima organizata. Statistici explozive first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Vladimir Putin a spus miercuri, la Geneva, in urma unui summit cu omologul sau american Joe Biden, ca opozantul politic rus Aleksei Navalnii a primit ceea ce a meritat atunci cand a fost condamnat la inchisoare, relateaza The Associated Press. Aleksei Navalnii, cel mai aprig critic al lui…

- Tribunalul Maramures a admis, in data de 10.06.2021, propunerea Parchetului de pe langa Tribunalul Maramures de arestare preventiva pentru o perioada de 30 de zile, incepand cu data de 10.06.2021, pana la data de 09.07.2021 inclusiv, a unui inculpat in varsta de 53 de ani cercetat pentru comiterea infractiunii…

- Sute de infractori, membri ai unor bande criminale au fost arestați dupa ce au fost pacaliți sa foloseasca o aplicație de criptare a telefoanelor dezvoltata și operate de FBI. Aceștia nu au mai ținut cont de precauții și au planificat crimele discutand direct, bazați ca nu pot fi interceptați, dupa…

- Un barbat din localitatea Buhuși, județul Bacau, a fost arestat fiind acuzat ca și-a omorat propriul tata, apoi, ca sa scape de urme, l-a ingropat in curtea casei, relateaza joi Ziarul de Iași . Tanarul de 22 de ani se certa des cu tatal sau, un barbat de 57 de ani. Acesta ii spunea fiului sau sa plece…

- Un barbat de 33 de ani, din Malu Mare, urmarit internațional in Germania pentru furturi in banda organizata si asociere de raufacatori, a fost prins la Craiova. Politisti din cadrul Secției 2 Craiova și un elev din cadrul Școlii de Agenți de Poliție Vasile Lascar Campina in timp ce se aflau pe strada…

- Structuri de crima organizata fac presiuni pe punctele vamale din Romania pentru a introduce cantitati tot mai mari de deseuri in tara, in conditiile in care in Europa s-au epuizat capacitatile de stocare a gunoaielor si China nu mai este o poarta deschisa in acest sens, a declarat, joi, la Craiova,…

- Ford Motor intenționeaza sa reduca producția la fabricile sale europene pe masura ce deficitul global de microcipuri care a afectat industria se agraveaza. Fabrica de la Craiova e mai puțin afectata, alaturi de cea din Koln. Cu toate astea, fabrica din Craiova se va inchide șase zile pe 29 aprilie și…

- Sute de mii de kilograme de deșeuri au ajuns in Romania special prin Portul Constanța Sud Agigea. Ele au putut intra in țara cu ajutorul unor funcționari publici, spun anchetatorii, care in loc de gunoaie au notat ca sunt produse de uz casnic. Doar in ultimii doi ani, autoritațile de la noi au depistat…