- Autoritațile din Moscova, capitala Rusiei, amenința cu pedepse de pâna la cinci ani de închisoare persoanele care nu se autoizoleaza la domiciliu pentru doua saptamâni dupa ce au vizitat țari grav afectate de epidemia de coronavirus, informeaza Reuters.Municipalitatea a anunțat…

- Extinderea epidemiei de coronavirus reprezinta un risc suplimentar la adresa economiei germane deja slabite, a avertizat Banca Centrala a Germaniei (Bundesbank), transmit DPA si Reuters, informeaza AGERPRES . “Pe baza actualelor informatii, este posibil ca acest risc sa se materializeze”, a afirmat…

- Reprezentanti din China, Rusia, Franta, Germania si Marea Britanie se vor intalni miercuri la Viena cu oficiali din Iran pentru a discuta despre continuarea acordului international din 2015 consacrat programului nuclear iranian, a anuntat luni intr-un comunicat Comisia Europeana, transmite Reuters.…

- Iranul îmbogațește mai mult uraniu acum decât o facea înainte de acordul nuclear semnat cu marile puteri ale lumii în 2015, a declarat joi președintele iranian Hassan Rouhani, într-un discurs televizat, potrivit Reuters. ”Îmbogațim mai mult uraniu decât…

- Bulgaria va invita Rosatom (Rusia), CNNC (China) si Korea Hydro & Nuclear Power Co (Coreea de Sud) pentru a depune pana la finalul lunii aprilie oferte angajante ca investitori strategici in proiectul centralei sale nucleare de la Belene, de langa Dunare, a anuntat joi Temenizhka Petkova, ministrul…

- Ambasadorul Chinei la ONU susține ca anularea unora din sancțiunile internaționale impuse Coreei de Nord ar putea ajuta la depașirea impasului în discuțiile cu SUA privind denuclearizarea și ar atenua preocuparile Phenianului în plan umanitar, relateaza site-ul agenției Reuters, citat de…